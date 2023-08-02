Кредиторская задолженность предприятий Краснодарского края выросла до 4 трлн рублей

По состоянию на 1 июня 2023 года суммарная задолженность по обязательствам крупных и средних организаций Краснодарского края, включающая в себя кредиторскую задолженность и задолженность по полученным кредитам и займам, составила 4 трлн руб. Ее просроченная составляющая – 11,9 млрд руб., или 0,3 % от общей суммы задолженности. Следует из статистики Краснодарстата, предоставленной «Ъ-Кубань». Темп роста данного показателя к аналогичному периоду 2022 года составил 64,8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

На задолженность по полученным кредитам банков и займам приходится 61,4% суммарной задолженности. Ее величина составила 2,5 трлн руб., в том числе краткосрочная – 658,9 млрд руб. (на 1 июня 2022 года соответственно 2,1 трлн руб. и 668,9 млрд руб.).

«Наибольший прирост суммарной задолженности по сравнению с соответствующим периодом прошлого года отмечен среди предприятий, занимающихся деятельностью административной и сопутствующими дополнительными услугами – в 2,3 раза, финансовой и страховой – в 1,9 раза, профессиональной, научной и технической – в 1,5 раза»,— рассказали в Краснодарстате.

По данным статистического ведомства, высокий спрос на кредитные средства отмечен у организаций, занимающихся оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов, на их долю приходится – 23,8% общей суммы задолженности по полученным кредитам и займам по краю. Доля организаций, занятых обрабатывающими производствами, составляет 20,9%, транспортировкой и хранением – 14,4%, деятельностью по операциям с недвижимым имуществом – 12,7%, сельским, лесным хозяйством, охотой, рыболовством и рыбоводством – 9,3%.

В организациях доля просроченной задолженности составила 0,02% от общей задолженности по полученным кредитам банков и займам. Просроченные долги по кредитам и займам имеют 0,5% организаций Краснодарского края.

Наталья Решетняк

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