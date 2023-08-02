В Севастополе турист сорвался со скалы на диком пляже «Баунти»

В Севастополе на территории дикого пляжа «Баунти» отдыхающий упал со скалы. Об этом сообщает «Спасательная служба Севастополя».
Фото: «Спасательная служба Севастополя»
Инцидент произошел поздним вечером 1 августа в районе остановки «Маяк». На место происшествия отправилась дежурная смена поисково-спасательного подразделения «Юг».
«Спасатели оказали первую помощь, эвакуировали пострадавшего из труднодоступного места и передали сотрудникам скорой помощи»,— говорится в сообщении.
Мужчина выжил. К его эвакуации привлекли трех специалистов и одну единицу спецтехники.
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