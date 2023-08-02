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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: Пентагон выделил оборонным компаниям США $9,7 млрд для пополнения запасов

Пентагон перечислил американским оборонным компаниям $9,7 млрд на пополнение запасов вооружений. Всего на развитие оборонной промышленности Конгресс США намерен направить $26 млрд. В Пентагоне подчеркнули, что финансовая отчетность была скорректирована, чтобы «отразить текущие обязательства». Выдержки из документа американского оборонного ведомства приводит Bloomberg.

По информации агентства, военно-промышленной корпорации Lockheed Martin Corporation Пентагон уже перечислил $2,3 млрд из планируемых $6 млрд. Средства пойдут, в частности, на производство управляемых ракет для системы GLMRS.

Совместное предприятие Lockheed Martin и аэрокосмического конгломерата RTX Corporation получило $1,4 млрд из планируемых $1,9 млрд на пополнение запасов ракетных комплексов Javelin. RTX также получила дополнительное финансирование производства усовершенствованных ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и замены ракет для переносных ЗРК Stinger.

Bloomberg пишет, что Конгресс также одобрил выделение $18,6 млрд на обеспечение долгосрочных оборонных потребностей Украины. В настоящее время Пентагон уже выделил американским компаниям $7 млрд на обеспечение военных нужд Украины, в частности на поставку Киеву ЗРК и боеприпасов.

19 июля Пентагон объявил о выделении Украине пакета военной помощи на $1,3 млрд. 25 июля США сообщили о предоставлении военной помощи Украине еще на $400 млн. Новый пакет включает боеприпасы для систем вооружений NASAMS и HIMARS. Кроме того, по информации Politico, власти США планируют в сентябре поставить Украине первую партию танков Abrams.

О военной помощи Украине — в материале «Ъ» «Союзники Киева вернулись на землю».

Милена Костерева

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