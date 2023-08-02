В Сочи 14 пляжей не прошли проверку на безопасность и оснащенность, необходимую для эксплуатации территории. Об этом сообщает МЦУ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Проверку ГИМ не прошли пляжи в Лазаревском («Санаторий Юг», «Экспресс», «Волконка», «Империя», «Головинка, левая сторона», «Морская даль», «Устрица»,»Нижняя Хобза», «Тихий Берег», «Ивушка»), Центральном («Юность»), Хостинском («Автомобилист») и Адлерском районах («Орбита», «Роза Ветров»).

«Купаться на пляжах, не принятых в эксплуатацию, не рекомендуется, ведь не прошедшие проверку пляжи скрывают много опасностей. Отсутствие спасательных постов, буйков, нерасчищенное дно, мусор вдоль прибрежной зоны пляжа — все это не только способно омрачить отдых, но и привести к его трагическим последствиям»,— говорится в сообщении.

Всего на территории курорта функционируют 170 безопасных городских пляжей. Синие флаги стандарта качества получили 35 территорий.

Анастасия Донскова

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