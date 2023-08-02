Задержаны четверо участников драки в Чехове, в которой погибли два мигранта

В Мытищах полиция задержала четверых участников массовой драки мигрантов в Чехове, в которой погибли два человека. Задержанные — граждане одной из республик Средней Азии в возрасте от 24 до 30 лет, сообщили в МВД. Другие подробности не приводятся.

Драка произошла 31 июля на участке автомобильной дороги по Земской улице . По версии следствия, она началась после конфликта в кафе, возникшего между двумя группами мигрантов. В результате двое мужчин получили смертельные колото-резаные ранения. Было возбуждено уголовное дело об убийстве (п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Лаура Кеффер