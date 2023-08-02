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Коммерсантъ FM
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Зеленский заявил о существенных разрушениях на юге Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате взрывов и ракетных ударов в регионах страны зафиксированы разрушения, самые серьезные — на юге страны.

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Фото: Reuters / Ukraine's Operational Command 'South'

Фото: Reuters / Oleh Kiper/Odesa Regional State Administration

Фото: Reuters / Oleh Kiper via Telegram

Фото: Reuters / State Emergency Service of Ukraine

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Фото: Reuters / Ukraine's Operational Command 'South'

Фото: Reuters / Oleh Kiper/Odesa Regional State Administration

Фото: Reuters / Oleh Kiper via Telegram

Фото: Reuters / State Emergency Service of Ukraine

«К сожалению, есть повреждения. Наиболее существенные разрушения зафиксированы на юге страны»,— написал украинский президент в своем официальном Telegram-канале. Характер разрушений господин Зеленский не раскрыл.

В частности, по информации портала «Измаил онлайн», в расположенном в Одесской области городе Измаил были частично разрушены портовая инфраструктура, элеватор, морской вокзал. Также повреждения получила и местная нефтебаза, утверждают журналисты.

Ранее власти Одесской области Украины сообщили, что в ночь на 2 августа после серии взрывов на территории региона произошли пожары на объектах промышленной и портовой инфраструктуры.

Сегодня, 2 августа, ночью также произошли взрывы в Киеве и Киевской области. По словам мэра города Виталия Кличко, были повреждены нежилые здания. Утром по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. После прекращения участия в зерновой сделке 18 июля Россия уже несколько раз наносила «удары возмездия» по Одессе.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск РФ на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

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