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Changan назвал стоимость кроссовера CS75 Plus для России

Компания Changan назвала стоимость нового кроссовера CS75 Plus для российского рынка.

Changan CS75 Plus

Changan CS75 Plus

Фото: Changan

Changan CS75 Plus

Фото: Changan

Переднеприводная модель будет доступна в единственном варианте — только со 178-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Заявлено, что в оснащение CS75 Plus войдут электронные ассистенты водителя, продвинутые системы комфорта, а также 7-дюймовая цифровая панель приборов, мультимедиа с 12,3-дюймовым тачскрином, климат-контроль с фильтрацией и ионизацией воздуха, встроенный видеорегистратор и другое оборудование.

Стоимость Changan CS75 Plus в России составит от 2,7 млн руб. Автомобиль уже доступен к заказу у официальных дилеров марки.

Максим Вершинин

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