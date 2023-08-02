Власти Севастополя предупредили жителей об уничтожении боеприпасов времен войны

Власти Севастополя предупредили жителей о плановом уничтожении боеприпасов времен Великой Отечественной войны на полигоне Кара-Кобы. Об этом написал глава города Михаил Развожаев в Telegram.

Ориентировочно работы будут проводиться 2 августа в период с 11:00 до 13:00.

«Возможно будет громко, поэтому предупреждаю заранее»,— говорится в сообщении.

Обстановка в городе остается спокойной, отметил господин Развожаев.

Ранее жители Севастополя сообщили в соцсетях о звуке взрыва в районе Кара-Кобы. Глава города сообщил, что в указанном районе упал беспилотник, заглушенный средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В результате происшествия загорелось поле. Возгорание было оперативно ликвидировано экстренными службами. Жертв и разрушений нет.

Анастасия Донскова

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