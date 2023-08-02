Под Липецком перевернулся грузовик, перевозивший 27 т битума

В селе Замартынье Добринского района Липецкой области накануне попал в ДТП грузовик, перевозивший 27 т битума. Об этом сообщила облпрокуратура. Жидкий груз разлился по почве.

В региональном управлении МВД «Ъ-Черноземье» рассказали, что 61-летний мужчина управлял автомобилем «Ивеко», когда не справился с управлением и вылетел в кювет, где перевернулся. Автомобилист обратился за медицинской помощью, однако лечение ему не потребовалось. Пострадавшим не признан.

Правоохранители начали проверку по факту происшествия, в ходе которой не только установят обстоятельства и причины аварии, но и причиненный окружающей среде ущерб, который планируется «устранить и возместить».

Алина Морозова

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