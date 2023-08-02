В СКР проконтролируют расследование дела о домогательствах туриста к девочкам в лагере Анапы

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту домогательств 49-летнего приезжего к двум девочкам в детском лагере в Анапе. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

«Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу»,— говорится в сообщении.

Ранее на Кубани начали проверку по факту данного инцидента. В соцсетях сообщали, что мужчина забрался на территорию лагеря через забор. В месте, не оборудованном камерами, он начал трогать детей в возрасте от 10 до 12 лет. На крики девочек прибежали охранники и вожатые. Вскоре подозреваемого задержали по наводке местных жителей. Им оказался 49-летний приезжий из Воронежской области.

Анастасия Донскова

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