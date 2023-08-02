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Движение авто по Крымскому мосту возобновлено после кратковременной приостановки

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту после кратковременной приостановки утром в среду возобновлено. Об этом сообщает оперативный информационный центр моста.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

О приостановлении движения центр сообщил в 10:03, о возобновлении работы моста — в 10:26. О причинах вводившихся ограничений не сообщается.

Движение машин по Крымскому мосту перекрывают уже не в первый раз после того, как в середине июля Крымский мост повторно был подорван. Часто вводимые ограничения являются краткосрочными.

Михаил Волкодав

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