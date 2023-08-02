В Выборгском районе Петербурга появится новая улица

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга поручил подготовить проект планировки территории (ППТ) для новой улицы в Выборгском районе города, следует из документа, размещенного в базе «Официальное электронное опубликование».

Новая улица соединит Кантемировскую и Белоостровскую улицы. Ее протяженность составит около 300 метров, ширина — 15 метров, улица будет двухполосной. Срок подготовки проекта — до 25 июля 2024 года.

Заказчиком выступит ООО «Легенда Черной речки», которое в настоящее время возводит жилой комплекс на пересечении Старобельской и Лисичанской улиц.

Как сообщал ранее «Ъ-СПб», на Васильевском острове продлят на 800 метров Морскую набережную. Новый участок соединит два уже существующих.

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