Треть петербуржцев пожаловалась на непонимание коллег

Каждый третий петербуржец сталкивается на работе с непониманием и агрессией со стороны коллег, следует из опроса, проведенного совместно сервисом HeadHunter и СберУниверситетом.

Треть опрошенных (33%) заявили, что хорошо справляются с конфликтами на работе, более половины (56%) считают, что умеют адекватно реагировать на споры. Каждый седьмой (14%) петербуржец при этом заявил, что ссоры с коллегами полностью нарушают его душевное равновесие.

По мнению 41% респондентов, их руководители плохо умеют улаживать конфликты в коллективе. Они также считают, что залогом разрешения конфликта является умение прислушиваться к чужой точке зрения и не переходить на личности.

Как сообщал ранее «Ъ-СПб», почти половина работающих жителей Санкт-Петербурга (47%) хоть раз завидовала карьерным успехам коллег, а 49% опрошенных поделились, что им будет некомфортно, если ими будет руководить человек, который младше их.

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