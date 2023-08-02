Ярославские власти обяжут рассматривать предложения омбудсмена в 30-дневный срок

Прокурор Ярославской области Александр Лоренц внес в ярославскую облдуму проект изменений в закон «Об уполномоченном по правам человека», согласно которому рекомендации регионального омбудсмена по нормативно-правовым актам органы государственной власти и местного самоуправления должны будут рассматривать в 30-дневный срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин



Ярославский закон «Об Уполномоченном» предполагает, что в случае выявления в нормативно-правовых актах недостатков или пробелов, влекущих, по мнению омбудсмена, нарушение прав и свобод, уполномоченный вправе направлять предложения по совершенствованию этих актов. Однако срок рассмотрения этих предложений сейчас не установлен, что и стало причиной появления законодательной инициативы. С ней согласен и региональный уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин.

«Эта тема появилась из рассмотрения обращений одного из граждан, которое поступило на нашем совместном с прокурором области приеме. Вопрос был о том, что облдума не приняла мои предложения по расширению социальных льгот и заявитель по этому поводу возмущался, что долго не получал ответа. В результате рассмотрения этой ситуации мы пришли к выводу, что было бы правильно в законе установить срок, в течение которого орган законодательной власти принимал решение по моим предложениям. Я считаю, что это правильная, обоснованная инициатива. Надеюсь, что если она будет принята, то урегулируются отношения уполномоченного с органом законодательной власти и сделает механизм работы более оперативным. Я тоже написал соответствующий документ, в котором поддержал эту инициативу»,— прокомментировал господин Бабуркин.

Кроме того, предлагается скорректировать и статью закона «Об административных нарушениях» в связи с нарушениями сроков рассмотрения предложений омбудсмена.

Алла Чижова