Курский студент должен заплатить более 200 тысяч рублей из-за отказа проходить военную подготовку

Суджанский райсуд Курской области постановил взыскать 220 тыс. руб. со студента, отказавшегося проходить военную подготовку. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Установлено, что молодой человек поступил в Московский авиационный институт, где должен был обучаться по программе военной подготовки. По условиям договора, после окончания учебы он был обязан заключить трудовой контракт с определенной соглашением структурой. Однако «из-за нежелания учиться» студента отчислили. На его образование государством была затрачена указанная сумма, которую он теперь обязан возместить.

Как в Воронежской области решили изменить поход к военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте