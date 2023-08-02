Движение авто по Крымскому мосту временно перекрыто

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает оперативный информационный центр моста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

О причинах введенных ограничений не сообщается. Водителей просят соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Движение машин по Крымскому мосту перекрывают уже не в первый раз после того, как в середине июля Крымский мост повторно был подорван. Для водителей и пассажиров опубликован алгоритм действий при объявлении сигнала тревоги. Из-за повреждений было запущено реверсивное движение автотранспорта по одной полосе.

Михаил Волкодав

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