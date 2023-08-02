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Движение авто по Крымскому мосту временно перекрыто

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает оперативный информационный центр моста.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

О причинах введенных ограничений не сообщается. Водителей просят соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Движение машин по Крымскому мосту перекрывают уже не в первый раз после того, как в середине июля Крымский мост повторно был подорван. Для водителей и пассажиров опубликован алгоритм действий при объявлении сигнала тревоги. Из-за повреждений было запущено реверсивное движение автотранспорта по одной полосе.

Михаил Волкодав

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