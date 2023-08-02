В лобовом ДТП с самосвалом в Динском районе погибла женщина

При лобовом столкновении с самосвалом на Васюринской трассе на территории Динского района погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУМВД по Кубани Фото: пресс-служба ГУМВД по Кубани

Трагедия произошла вечером во вторник на 13-м км автодороги «Динская — Васюринская».

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Kia Cerato выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с самосвалом «Самс». Пассажирка легковушки скончалась на месте до приезда скорой помощи, водитель и еще один пассажир пострадали.

Михаил Волкодав

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