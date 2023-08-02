В Горячем Ключе начали проверку по факту драки трех женщин в поселке Первомайском. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В соцсетях сообщают, что конфликт произошел между продавцом табачной продукции и двумя посетительницами. Пользователи считают, что нападение было спровоцировано отказом сотрудницы магазина продать сигареты 17-летней девушке.

В ведомстве отметили, что в настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Анастасия Донскова

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