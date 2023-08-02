Начальник отдела мэрии Ярославля ушел после истории с иностранными акциями

В мэрии Ярославля начальник отдела по связям с общественностью Сергей Хитров покинул свой пост после представления прокуратуры, связанного с нарушениями антикоррупционного законодательства. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил информированный источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэрия Ярославля

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Мэрия Ярославля

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что прокуратура Ярославской области выявила нарушения в декларациях депутатов Ярославской областной думы за 2021 год. В том числе прокуратура нашла нарушения у заместителя председателя думы, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Ольги Хитровой. Как сообщала в мае сама госпожа Хитрова, у ее мужа прокуратура обнаружила пять акций компании Meta Platforms (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), приобретенных в составе инвестиционного пакета. По словам госпожи Хитровой, после введения санкций акции оказались заблокированы, и избавиться от них супруг депутата не смог.

По данным источников «Ъ-Ярославль», прокуратура направила представление не только в думу, но и в мэрию Ярославля, где работал Сергей Хитров. После этого он покинул свой пост. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», на должность начальника отдела по связям с общественностью мэрии назначен Андрей Коврайский, ранее работавший исполнительным секретарем местного отделения города Ярославля партии «Единой России».

Как сообщил источник «Ъ-Ярославль» в Ярославской областной думе, заксобрание пока не рассмотрело претензии прокуратуры к самим депутатам. Комиссия думы по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов назначила проверку по выявленным фактам, которая на данный момент не завершена. Нынешний состав думы может не успеть дать оценку претензиям прокуратуры, так как полномочия органа подходят к концу — в сентябре будет избран новый состав.

Антон Голицын