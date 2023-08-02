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82% образовательных организаций Удмуртии прошли приемку к новому учебному году

В Удмуртии к новому учебному году приняли 82% образовательных организаций региона. В их числе 434 детских сада и 429 школ, а также 20 учреждений профессионального образования и 96 учреждений дополнительного образования, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

По словам министра образования и науки Удмуртии Светланы Болотниковой, комиссия проверяет готовность объекта по всем направлениям. В частности, санитарную и гигиеническую безопасность, соответствие нормам СанПиН, степень защищенности зданий и прилегающих территорий от террористических атак и криминальных воздействий.

Полную проверку должны пройти 1188 образовательных организаций. Завершить приемку планируется до 15 августа, а исключение составят объекты, где идет капитальный ремонт.

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