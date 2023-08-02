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Белгородцы на трицикле попали в тяжелое ДТП под Воронежем

Воронежские полицейские проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с трициклом (трехколесным мотоциклом) и грузовиком.

Фото: Николай Титов, Коммерсантъ

Фото: Николай Титов, Коммерсантъ

По предварительным данным УМВД по региону, 1 августа примерно в 16.40 часов на 10 км автодороги «Богучар-Кантемировка» Богучарского района 51-летняя жительница Белгородской области управляла трициклом и при совершении обгона грузового фургона допустила движение по обочине. В результате ее транспорт опрокинулся в кювет. Водитель трицикла и ее пассажир, 18-летняя жительница Белгородской области, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения.

Всего за минувшие сутки в Воронежской области зарегистрировано 132 ДТП. Из них в облцентре – 93, на федеральных трассах – 11, в районах региона – 28.  В 13 авариях травмы различной степени тяжести получили 13 человек, двое граждан погибли.

Владимир Зоркий

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