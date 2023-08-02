В Ярославле начальником отдела по связям с общественностью стал Андрей Коврайский

На пост начальника отдела по связям с общественностью мэрии Ярославля назначен Андрей Коврайский. Об этом сообщили в мэрии города.
Андрей Коврайский
Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля
В мэрии напомнили, что господин Коврайский ранее был советником мэра Ярославля и работал в управлении протокола и внешних связей ярославского правительства и региональном департаменте культуры Ярославской области.
«Рад вернуться в коллектив мэрии Ярославля. На новой должности приложу все знания и профессиональный опыт»,— сказал Андрей Коврайский.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что 31 июля Андрей Коврайский покинул пост исполнительного секретаря отделения города Ярославля партии «Единая Россия», в котором трудился с 2018 года.