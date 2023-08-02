Число банкротств юридических лиц в Свердловской области выросло на 76%

В Свердловской области за первое полугодие число заявлений о банкротстве выросло на 28%, рассказала на пресс-конференции заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области Светлана Сушкова. По ее данным, в прошлом полугодие было зафиксировано 5,9 тыс. заявлений, в этом уже 6,5 тыс.

Количество дел о банкротстве юридических лиц увеличилось на 76% – с 371 заявления до 652-х в этом году. «Это связано с окончанием моратория. Но наблюдается такая тенденция, как желание организаций работать, а не уходить в процедуру банкротства»,— прокомментировала госпожа Сушкова. В отношении граждан без статуса ИП число заявлений увеличилось на 24%.

Светлана Сушкова отметила, что среди банкротящихся лиц ест военнослужащие и участники СВО, но напомнила, что в прошлом году были внесены поправки, согласно которым суд обязан приостановить производство по делу, если человек участвует в СВО.

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