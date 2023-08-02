Пассажиропоток в аэропорту Ижевска вырос на 34,8% за семь месяцев 2023 года

Аэропорт столицы Удмуртии по итогу семи месяцев 2023 года обслужил 470,2 тыс. пассажиров, что на 34,8% больше показателя за 2022 год. Как сообщил гендиректор аэропорта и АО «Ижавиа» Александр Синельников, финансовые показатели также лучше прошлогодних объемов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Мало слов, но цифры рекордные. Таких объемов в Ижевске не было никогда. И это только начало»,— отметил господин Синельников.

За аналогичный период авиакомпания «Ижавиа» выполнила 2,71 тыс. рейсов и перевезла 375,1 тыс. пассажиров. Рост составил 42,1% и 54,2% соответственно. В целом самолеты провели в небе 5 222 часа.