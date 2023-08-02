Суд отправил в психиатрическую лечебницу одного из обвиняемых в подготовке взрыва в районе тюменской ТЭЦ

Центральный районный суд Тюмени отравил в психиатрическую лечебницу одного из фигурантов «тюменского дела», обвиняемого в участии в террористическом сообществе (ч.2 ст.205.4 УК РФ) и приготовлении к совершению террористического акта (ч.1 ст.30 п.«а» ч.2 ст.205 УК РФ). В Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области «Ъ-Урал» сообщили, что речь идет об уроженце Сургута Романе Паклине.

Ходатайство о переводе обвиняемого в лечебницу подал следователь, который ссылался на медицинское заключение комиссии экспертов, проведенной в отношении подсудимого. До 29 октября Роман Паклин проведет в Лебедевском филиале ГБУЗ ТО «Областная клиническая психиатрическая больница». После этого мера пресечения в виде заключения под стражу будет отменена.

Напомним, фигурантов «тюменского дела» обвиняют в подготовке взрыва в районе ТЭЦ-2. По версии следствия, 30 августа 2022 года участники террористического сообщества изготовили дома взрывчатое вещество. Чтобы найти подходящий участок для взрыва в лесных насаждениях, они направились в район ТЭЦ в Тюмени. Полицейские задержали их во время оперативно-розыскных мероприятий. У обвиняемых обнаружили взрывчатое вещество, пригодное для взрыва и два детонатора.

Всего в деле шесть фигурантов из разных регионов УрФО.

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