Проект реконструкции бассейна у городского парка в Майкопе прошел экспертизу

Проект реконструкции бассейна у городского парка в Майкопе получил положительное заключение экспертизы. Об этом сообщил глава города Геннадий Митрофанов в ходе заседания Центра управления регионом (ЦУР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Майкопа Фото: пресс-служба администрации Майкопа

«По решению главы Адыгеи направлена заявка на получение инфраструктурного кредита на реконструкцию. Ждем решения правительственной комиссии»,— отметил господин Митрофанов.

Власти города планируют заключить контракты с подрядчиками сразу после принятия положительного решения по заявке на финансирование проекта. Мэр добавил, что запуск бассейна в его текущем состоянии невозможен из-за износа инженерных сетей объекта.

Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов оценил реконструкцию городского бассейна в Майкопе в 250 млн руб., благоустройство прилегающей территории — в 405 млн руб.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram