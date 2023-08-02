На платной парковке в Петроградском районе за месяц выявили 460 машин с закрытыми номерами

В июле в зоне платной парковки в Петроградском районе Петербурга инспекторами было зафиксировано 460 автомобилей с закрытыми или снятыми номерами. От посторонних предметов очищено 266 госзнаков, обнаружены 194 транспортных средства без номеров. Проведено 300 разъяснительных бесед с автомобилистами. Такими итогами за первой месяц работы поделились в комитете по транспорту Петербурга.

На сегодняшний день действует порядка 10 800 парковочных разрешений жителя Петроградского района. Доходы от эксплуатации платного парковочного пространства на Петроградской стороне за месяц составили более 95 млн рублей, подсчитали в комитете.

Напомним, зона платной парковки в Петроградском районе Петербурга начала действовать 1 июля 2023 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что завершить установку знаков и нанесение разметки на Крестовском острове планируется до конца сентября 2023 года. Сама зона платной парковки там заработает 1 октября.

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