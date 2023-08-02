В Тюмени скончался ветеран ВОВ, участвовавший в освобождении Украины

В Тюмени в ночь на 2 августа скончался ветеран Великой Отечественной войны Михаил Никишин. Об этом в telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Михаил Никишин командовал в годы ВОВ танковым взводом, участвовал в сражениях за Кавказ и в освобождении Украины. 24 июня 1945 года он был участником исторического Парада Победы на Красной площади. По окончании войны тюменец преподавал в военных учебных заведениях.

«Михаил Андреевич прожил долгую и насыщенную жизнь. Много сделал, чтобы передать подрастающим поколениям историческую правду о далеких уже событиях. Горжусь, что был знаком с ним лично»,— отметил Александр Моор.

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