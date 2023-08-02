Петербургским дизайнерам выделили три площадки в ТЦ для показа своих коллекций

Более 100 дизайнеров смогут представить свои коллекции в рамках регионального проекта «Петербургский дизайн». Для них выделили три торговые площадки в ТРЦ «Галерея», ТРЦ «Охта Молл» и ТРК «Лето». Общая площадь торгово-выставочного пространства в этом году составит более 1100 кв. метров, сообщили в пресс-службе Смольного.

В городской администрации напомнили, что проект «Петербургский дизайн» был создан в 2022 году. Он предусматривает на бесплатной основе размещение в торговых комплексах коллекций локальных брендов одежды, обуви и аксессуаров, а также услуги обслуживающего персонала.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный оплатит петербургским дизайнерам часть затрат на пошив коллекций.

Также стало известно, что за полгода в Петербурге открылось 64 магазина одежды.

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