Полмиллиона рублей компенсации выплатит житель Удмуртии за откушенное ухо

В столице Удмуртии перед судом предстал 37-летний местный житель, которого признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 111 УК РФ). В частности, речь идет о неизгладимом обезображивании лица, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В частности, в июне нетрезвый мужчина откусил ушную раковину потерпевшему. Причиной стали личные неприязненные отношения.

Суд условно лишил мужчину свободы на два года, а также назначил испытательный срок. Кроме того, осужденный выплатит компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб.