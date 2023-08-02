В Краснодаре 52% жителей не берут денег в долг

В Краснодаре 52% жителей не занимают деньги у родственников, знакомых и банков. Об этом говорится в исследовании рекрутингового портала SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С просьбой занять средства к родственникам обращаются 12% опрошенных краснодарцев, к друзьям — 9%. Еще 3% респондентов предпочитают занимать деньги у коллег. За оформлением кредитов в случае необходимости обращаются 19% жителей краевого центра.

«22% опрошенных чаще всего одалживает деньги родственникам, 19% — друзьям, 9% — коллегам. 46% признались, что никому не дают денег взаймы»,— говорится в исследовании.

В среднем краснодарцы занимают родственникам суммы в размере 15,5 тыс. руб., друзьям 11 тыс. руб., коллегам 6 тыс. руб.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram