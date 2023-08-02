70% петербуржцев работает сверхурочно

Почти каждый второй житель Петербурга заявил, что работает сверхурочно ради повышения на работе. При этом всего по городу о необходимости брать дополнительные часы рассказали 70% респондентов, следует из данных опроса Группы «Ренессанс страхование» и исследовательского центра Зарплаты.ру.

Каждый четвертый петербуржец заявил, что благодаря переработкам сотрудник доводит задачи до конца. Еще 10% опрошенных утверждают, что дополнительные часы на рабочем месте помогут обратить на себя внимание руководителя. Оставшиеся 5% считают, что так можно выразить лояльность к компании.

70% респондентов рассказали о необходимости брать дополнительные смены, каждый третий (37%) считает, что даже постоянные задержки — не повод для увольнения. Отказ от сверхурочной работы пугает петербуржцев несвоевременным выполнением задач (50%), потерей дополнительного заработка (50%) и благосклонности начальства (37%).

На фоне переживаний на работе опрощенные отмечают физические проявления негодования: появление нервных срывов (37%), ухудшение когнитивных функций (37%), бессонница (13%), снижение иммунитета (12%), скачки давления (12%). Число петербуржцев, которые обратились к неврологу за первое полугодие 2023 года, выросло на 8%.

При этом, по мнению опрошенных, решить проблемы на работе можно сменой компании (37%), умением говорить «нет» новым задачам (25%), расстановкой приоритетов и трудоустройством ассистента (по 12%).

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