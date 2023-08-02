Глава Удмуртии о счетчиках наказов: бутафории в этом вопрос не должно быть

Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал ход ведения депутатами от «Единой России» счетчиков наказов избирателей и тезис о том, что во многом учитывается количественный, а не качественный результат. Он считает, что в принципе уже хорошо, что депутаты стараются быть более открытыми, об этом он сказал в интервью порталу Izhlife.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эдуард Карипов Фото: Эдуард Карипов

«То, что наказы кто-то по-честному отрабатывает с фото- и видеоотчетами, а кто-то просто цифры показывает, такое действительно есть. Надо теребить их, приглашать на встречи с избирателями, пусть рассказывают о своих делах. Мы когда были недавно в Селтах, там тоже прекрасные цифры показывали — чуть ли не все наказы выполнены. Но это невозможно. Потому что 70-80% наказов — это конкретные объекты: лавочки, тротуары, детские площадки и т. д. На них нужны ресурсы и время. Поэтому бутафории в этом вопросе мне не нужно ни в коем случае. И мы все равно будем стараться делать из счетчика наказов открытую платформу с честными цифрами»,— отметил глава региона.

Напомним, с января 2023 года Александр Бречалов, будучи руководителем регионального отделения «Единой России» поручил депутатам вести счетчики наказов избирателей и отчитываться о выполненных просьбах жителей региона.