Свердловский губернатор поздравил десантников с Днем ВДВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил военнослужащих-десантников и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск (ВДВ). Текст поздравления опубликован департаментом информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Звание элиты Российской армии ВДВ заслужили благодаря героизму, который десантники проявляли на протяжении всей истории войск. Тысячи уральцев доблестно и честно служат в частях ВДВ, укрепляя лучшие традиции своих предшественников, сохраняя дух боевого товарищества, дружбы и взаимовыручки»,— отметил глава региона.

Он добавил, что ветеранские организации ВДВ активно участвуют в общественной жизни.

День ВДВ ежегодно отмечается 2 августа. В честь праздника в Свердловской области традиционно проводятся мероприятия. В центре Екатеринбурга проходит праздничное шествие, а на Плотинку высадились парашютисты.

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