На Кубани утвердили порядок компенсаций авиаперевозчикам затрат на лизинг

На Кубани утвердили порядок выплат на возмещение части затрат по оплате лизинга воздушных судов в 2022 году. Соответствующий приказ министерства транспорта и дорожного хозяйства региона опубликован на портале администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

Субсидии предоставляются компаниям, зарегистрированным в крае и осуществляющим перевозку пассажиров воздушным транспортом, не подчиняющимся расписанию. Также получатели субсидий должны быть включены в перечень системообразующих организаций регионального значения.

Выплаты будут осуществляться по отобранным заявкам авиакомпаний. В свою очередь у получателя должен быть действующий сертификат эксплуатанта на осуществление коммерческих перевозок, отсутствовать задолженность по возврату средств в бюджет края, полученных в качестве субсидий и инвестиций, компания не должна быть в процессе реорганизации или участвовать в процедуре банкротства. Выплаты не предусмотрены для иностранных юрлиц, получателей иных краевых выплат на указанные цели, а также компаний, имеющих административные нарушения норм миграционного законодательства.

Поданные заявки на получение выплат будут рассматриваться в течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявления.

Анастасия Донскова

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