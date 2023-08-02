ЮАР ведет консультации с Россией и другими странами для возобновления зерновой сделки

Южно-Африканская республика (ЮАР) ведет консультации с другими странами, в том числе с Россией, для возобновления сделки по вывозу украинского зерна. Об этом заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор во время переговоров с японским коллегой Ёсимасой Хаяси.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы убедить российскую сторону рассмотреть возможность участия в зерновой сделке, мы также взаимодействуем со всеми соответствующими сторонами, чтобы найти решение для возобновления этой сделки»,— уточнила госпожа Пандор (цитата по ТАСС).

Россия с 18 июля приостановила участие в зерновой сделке из-за невыполнения ее условий. Украина спустя сутки сообщила ООН о решении создать альтернативный маршрут для поставок зерна. Владимир Путин пообещал, что РФ поделится с Африкой частью доходов от роста цен после выхода из зерновой сделки.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Альянс погрузился в зерно».

Лаура Кеффер