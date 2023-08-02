Главные новости к утру 2 августа

Рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте до AA+ со стабильным прогнозом с AAA. В Белом доме с этим решением не согласились.

Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили обвинения по четырем пунктам по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Советский и российский композитор Александр Колкер скончался в возрасте 90 лет. Причины смерти не сообщаются.

Мосбиржа обнаружила несоответствие обыкновенных акций «Детского мира» правилам листинга, что грозит исключением ценных бумаг из котировального списка.

В 2022 году рекордно выросли продажи препаратов для медикаментозного аборта и экстренной контрацепции — на 50–60%, сообщили аналитики фармрынка. Подробнее — в материале «Ъ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова возобновить свое участие в зерновой сделке после выполнения ее условий.

Частный инвестор с ВНЖ ЕС и счетами в Швейцарии смог добиться пересмотра отказа разблокировке активов в Euroclear. Подробнее — в материале «Ъ».

В Ставрополе женщина бросила в здание военкомата бутылку с зажигательной смесью. Ее задержали. По словам главы региона, она стала жертвой мошенников.

В генпрокуратуре Казахстана заявили, что примут решение о возможной выдаче США или России сотрудника F.A.C.C.T. Никиты Кислицина после экстрадиционной проверки.