На Ямале задержали полицейского, который помогал сбежать двум заключенным наркодилерам

В Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) задержали младшего сержанта, подозреваемого в попытке помочь сбежать двум заключенным наркодилерам. По данным telegram-канала Shot, в отношении полицейского возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

По информации Shot, 21-летний младший сержант Данил Ч. решил помочь двум знакомым мужчинам, осужденным за сбыт наркотиков. Он якобы передал им перцовый баллончик, которым заключенные планировали воспользоваться, когда их повезут в здание суда.

В результате 6 июля они распылили баллончик в лицо полицейским, которые сопровождали их на заседание, однако сбежать им не удалось. На допросе они рассказали, что младший сержант пытался им помочь.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте