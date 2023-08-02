IT-парк за 3 млрд рублей будет создан в Омской области

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко заявил о планах создания в регионе IT-парка. Инвестиции в проект составят более 3 млрд руб. На площадке будущего комплекса уже начались подготовительные строительные работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Технопарк площадью 20 тыс. кв. м появится в центре города — на территории бывшего приоборостроительного завода им. Козицкого. Концепция будущего научно-технологического комплекса разрабатывается совместно с холдингом «ЭР-Телеком». Отмечается, что за основу реализуемого проекта взята модель технопарка Morion Digital в Перми, который входит в TOP-5 лучших технопарков России (по рейтингу АКИТ РФ).

Комплекс должен стать центром размещения технологических компаний, разработчиков, предпринимателей, создающих новые технологии и продукты, отметил врио губернатора.

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Лолита Белова