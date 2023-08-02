В Новосибирске на ремонт тротуаров направлено около 200 млн рублей

В этом году в Новосибирске на ремонт тротуаров направлено около 200 млн руб., сообщил в прямом эфире «Вести. Новосибирск» глава комиссии по городскому хозяйству горсовета Игорь Кудин. Из этой суммы 145,5 млн руб. – средства городского бюджета, еще 50 млн руб. – областного.

Планируется отремонтировать 109 объектов, на 70% из них ведутся работы. «С этой проблемой горожане обращались и к городским властям, и к областным. Комплексно раньше этот вопрос не решался. Сейчас речь идет о ремонте не только асфальтового покрытия, но и благоустройстве газонов, установке бордюров»,– сказал Игорь Кудин.

Он отметил, что еще 50 млн руб. из облбюджета будет направлено на ремонт тротуаров вблизи территорий школ и детских садов в рамках программы обустройства безопасных маршрутов детей к образовательным учреждениям.

Ранее областные власти сообщали, что в 2023 году объем финансирования работ по благоустройству составит 2,2 млрд руб. (в 2022 году – 1,7 млрд). Всего планируется благоустройство 412 объектов, из них в Новосибирске – 271 на 1,3 млрд руб.

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Оксана Павлова