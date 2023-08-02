Трое подростков в Красноярском крае стали фигурантами дела о диверсии

В Красноярском крае трое подростков подожгли два релейных шкафа на перегоне станция Шушь-станция Шарыпово. Противоправные действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю. Подростки задержаны. Установлено, что они действовали по заданию неустановленного лица, сообщили в Восточном МСУТ СКР.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия, наказание – от 12 до 20 лет лишения свободы), фигурантам предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В мае двое подростков были арестованы в Новосибирской области по обвинению в диверсии на железной дороге – они обвиняются в поджоге релейного шкафа на перегоне Бердск - Сеятель в апреле 2023 года.

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Оксана Павлова