Российский национальный оркестр (РНО) был основан в 1990 году народным артистом РФ Михаилом Плетневым и практически сразу обрел международную известность и безусловное признание публики. В 2004 году РНО стал первым оркестром в истории симфонических коллективов России, получившим премию Grammy (за альбом «Петя и волк», в записи которого принимали участие Михаил Горбачев, Билл Клинтон и Софи Лорен). Самый авторитетный европейский журнал о музыке Gramophone включил РНО в двадцатку лучших оркестров мира (2008).

Российский национальный оркестр сотрудничал с ведущими исполнителями, такими как Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Дмитрий Хворостовский, Мстислав Ростропович, Джошуа Белл, Максим Венгеров. С РНО выступали дирижеры Владимир Юровский, Пааво Ярви, Шарль Дютуа, Клаус Петер Флор, Кристоф Эшенбах, Альберто Дзедда. Свой последний концерт в Москве знаменитейший отечественный дирижер Евгений Светланов (1928–2002) дал именно с РНО.

В начале своего существования РНО был частной институцией, но в 2009 году получил статус государственного. В 2022 году художественным руководителем и главным дирижером оркестра стал Александр Рудин.