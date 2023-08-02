Рудин Александр Израилевич

Родился в 1960 году. Окончил Институт имени Гнесиных по специальностям «виолончель» и «фортепиано» (1983) и Московскую консерваторию по классу дирижирования (1989). Виолончелист с мировым именем, дирижер, сотрудничающий как с симфоническими, так и с камерными оркестрами, пианист, выдающийся ансамблист, педагог (профессор Московской консерватории). Народный артист РФ (2001).

Лауреат международных конкурсов, в том числе конкурса И. С. Баха в Лейпциге (1976), Гаспара Кассадо во Флоренции (1979), конкурса им. П. И. Чайковского в Москве (1978, 1982).

С 1988 года возглавляет московский камерный оркестр Musica Viva. Как солист и как дирижер, много лет уделяет внимание аутентичному исполнению старинной музыки. «Аутентичная» линия работы с оркестром Musica Viva вылилась в сотрудничество с целым рядом знаменитых специалистов в этой области — таких, например, как британские дирижеры Кристофер Хогвуд и Роджер Норрингтон. Сольный репертуар Александра Рудина охватывает произведения для виолончели четырех столетий — как самые известные, так и никогда не исполнявшиеся.