«Известия»: против пресс-секретаря Росавиации Елены Михеевой возбудили уголовное дело о мошенничестве

В отношении пресс-секретаря советника главы Росавиации Елены Михеевой возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4. ст. 159 УК РФ). Уголовное дело расследуется следователями управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО). Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на три источника в правоохранительных органах.

Как пишут «Известия», по версии следствия, Елена Михеева была трудоустроена в подведомственный Росавиции ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» на полставки, но фактически не исполняла свои обязанности.

По словам источника издания, в 2019-2023 годах госпожа Михеева работала в этой организации на должности советника гендиректора по связям с общественностью, ее зарплата составляла 1,5–2 млн руб. в год. В это же время она занимала пост пресс-секретаря и советника главы Росавиации.

«На работе не появлялась, что подтверждено данными о приходе и выходе, выполненная работа в системе электронного документооборота отсутствует, ни с одним документом она за три года не ознакомилась»,— сказал источник «Известий».

Олеся Павленко