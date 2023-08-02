Главные анонсы 2 августа

Верховный суд России рассмотрит кассационную жалобу на приговор по делу о госизмене бывшему советнику главы Роскосмоса, спецкорреспонденту «Ъ» и «Ведомостей» Ивану Сафронову.

Президент Владимир Путин:

проведет телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом;

проведет по видео-конференц-связи совещание с членами правительства;

примет участие в церемонии вручения государственных наград, которая пройдет в Екатерининском зале Кремля.

Мировой судебный участок №101 района Замоскворечье рассмотрит административный протокол, составленный на гендиректора «Яндекса» Артема Савиновского за распространение среди детей информации о ЛГБТ.

В Москве возобновит работу торговый центр «Времена года», в котором ранее из-за прорыва трубы с горячей водой погибли люди.

В Новокузнецке состоится открытие мемориального комплекса защитников Донбасса.

Папа римский Франциск посетит Португалию по случаю Всемирного дня молодежи.

Высший антикоррупционный суд Украины рассмотрит дело по обвинению бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына в завладении резиденцией «Межигорье».

Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) проведет заседание по делу Елены Зайцевой, обвиняемой в пособничестве своему сыну Владиславу Зайцеву в подготовке диверсий в ДНР.