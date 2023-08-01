Власти Кубани рассмотрят возможность ремонта дороги у полигона ТКО в Новороссийске

Власти Краснодарского края рассмотрят вопрос выделения средств на ремонт дороги у полигона твердых коммунальных отходов в Новороссийске. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Из-за плохого состояния дорожной сети протяженностью более одного километра страдает техника регионального оператора, которая везет мусор на полигон. Также мешает жителям, проживающим рядом»,— отметил вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

На полигоне в месяц размещают в среднем 13–16 тыс. тонн отходов. Сейчас он исчерпывает емкости и нуждается в реконструкции. Инвестор уже начал подготовку к ней, документация прошла экологическую экспертизу. После прохождения строительной экспертизы будет получено разрешение на стройку.

Андрей Прошунин также осмотрел в Новороссийске возводимые с 2012 года железнодорожные парки. Их строят для увеличения объема грузов, который перевозят железнодорожным транспортом. На стройобъекте сейчас работают около 140 человек и 100 единиц техники.

Татьяна Ручкина

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