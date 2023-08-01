Количество пассажиров поездов в направлении курортов Кубани увеличилось на 5,6%

В июле количество пассажиров, путешествующих поездами на курорты Краснодарского края, выросло на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК»), всего в направлении южных курортов поездки совершили 3 млн пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКЖД Фото: пресс-служба СКЖД

В июле самым популярным направлением для путешествий стала Анапа. В число востребованных также вошли Адлер, Новороссийск и Кисловодск.

Всего в России за июль поездами АО «ФПК» воспользовались более 12,7 млн пассажиров. Это на 6% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Пресс-служба СКЖД сообщает, что в Краснодарском крае пригородные поезда перевезли за первое полугодие 7,8 млн пассажиров. Это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Татьяна Ручкина

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