В Крыму назвали фейком удар беспилотника по военным складам

Информация об ударе украинского беспилотника по военным складам в Крыму является фейком. Об этом сообщает близкий к Минобороны РФ Telegram-канал «Война с фейками».

Украинский беспилотник уничтожили силы ПВО Крыма. Его горящие обломки упали в поле в районе горы Кара Коба, из-за чего воспламенилась сухая трава и кустарники. Это возгорание в соцсетях и пытаются выдать за пожар на военных складах.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что пожарные расчеты оперативно потушили возгорание. Он опубликовал видео с места падения БПЛА, сообщив, что последствий нет. Кроме того, глава региона попросил не задавать в открытом доступе вопросов о каких-либо звуках.

Михаил Развожаев предупредил, что до 21 часа 1 августа жители города будут слышать громкие звуки. Они связаны с тренировкой флота в Камышовой бухте, на Северном и Южном молах.

Татьяна Ручкина

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