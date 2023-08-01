Прокуратура подала иск о закрытии незаконного детского лагеря в Сочи

Прокуратура подала в Лазаревский районный суд Сочи заявление о закрытии незаконно работающего детского лагеря «Солнечный остров». Учреждение расположено в трехэтажном жилом доме в поселке Вардане, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

При проверке сотрудники прокуратуры выявили, что лагерь работает с нарушениями законодательства, в том числе данные о нем не внесены в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Краснодарского края. Кроме того, учреждение находится в жилом доме, а его помещения имеют нарушения противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Объявление о функционировании детского лагеря в нынешнем летнем сезоне разместил житель Новосибирска в интернете, используя социально ориентированную автономную некоммерческую организацию «Неизвестные люди». На момент проверки было продано уже более 60 путевок.

В отношении организатора незаконной деятельности учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.65 КоАП РФ (нарушение законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей). На директора некоммерческой организации завели уголовное дело по ч. 1 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

Прокуратура также подала иск о приостановке работы детского лагеря «Счастливое детство» в Анапе, куда проник подозреваемый в массовом растлении школьниц. В учреждении обнаружили сразу несколько нарушений.

Татьяна Ручкина

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