В Краснодаре предъявили обвинение напавшему на сотрудника ДПС

Следователи предъявили обвинение молодому человеку, который напал на сотрудника ДПС в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

В ночь на 29 июля на середине проезжей части возле временного поста полиции на улице Тургенева в Краснодаре остановился автомобиль «Жигули» и создал препятствие другим участникам дорожного движения. Молодой человек и его знакомый отказались выполнять требования сотрудников ДПС, вышли из машины, а потом применили в отношении полицейских насилие.

22-летнего водителя задержали в тот же вечер. Теперь ему предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Следствие планирует ходатайствовать о заключении его под стражу. Второго молодого человека также задержали. С ним работает следователь.

Татьяна Ручкина

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